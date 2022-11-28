В Канаде журналиста выгнали из зала после вопроса об Украине

Канадский журналист и активист Ив Энглер был выпровожден с конференции Rebuild Ukraine после вопроса вице-премьеру Канады Христе Фриланд о переговорах России и Украины. Об этом Энглер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел еще 23 ноября.

«Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава Вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?» — прокричал журналист из зала.

Охрана вывела его под руки. Ни на один из его вопросов Энглера Фриланд не ответила.

Издание Le Journal de Montréal раскритиковало поступок журналиста, обвинив его в распространении российской пропаганды.

Как 24 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, всё больше фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние России и НАТО. Она пояснила, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины.

Ранее, 12 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе. Также в Москве указывали, что, поставляя оружие Украине, США и НАТО вступают в прокси-войну с Россией.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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