Космонавт Прокопьев запустил пробную 3D-печать в космосе

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в понедельник, 28 ноября, провел пробную печать с помощью 3D-принтера на борту Международной космической станции (МКС).

Как сообщил космонавт Дмитрий Петелин, это была пробная деталь, напечатанная с помощью филамента, доставленного на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-21» в октябре. Модель детали была направлена специалистами с Земли.

18 ноября сообщалось, что российские космонавты Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили выход в открытый космос. Космонавты вышли в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

2 ноября на МКС началось проведение эксперимента «Дисперсия», который в будущем поможет создавать материалы из лунного грунта. Космонавты с помощью научных испытаний изучат дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации, а также на фоне изменения температуры и при воздействии вибраций, электрического и магнитного полей.

В октябре корабль «Прогресс МС-21», на котором был доставлен филамент для принтера, также доставил на станцию 2520 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, запас питьевой воды, азот, различное оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Сам 3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле «Прогресс МС-20» в начале июня. Первым его опробовал космонавт Олег Артемьев.

Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях.