Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Сюжет:

Космонавт Прокопьев запустил пробную 3D-печать в космосе

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев в понедельник, 28 ноября, провел пробную печать с помощью 3D-принтера на борту Международной космической станции (МКС).

Будь готов: какие задачи стоят перед российской космонавтикой
Насколько реальны планы высадки на Луну

Как сообщил космонавт Дмитрий Петелин, это была пробная деталь, напечатанная с помощью филамента, доставленного на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-21» в октябре. Модель детали была направлена специалистами с Земли.

18 ноября сообщалось, что российские космонавты Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили выход в открытый космос. Космонавты вышли в открытый космос для подготовки переноса радиатора с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», который используется для проведения научных экспериментов.

2 ноября на МКС началось проведение эксперимента «Дисперсия», который в будущем поможет создавать материалы из лунного грунта. Космонавты с помощью научных испытаний изучат дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации, а также на фоне изменения температуры и при воздействии вибраций, электрического и магнитного полей.

В октябре корабль «Прогресс МС-21», на котором был доставлен филамент для принтера, также доставил на станцию 2520 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, запас питьевой воды, азот, различное оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Сам 3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле «Прогресс МС-20» в начале июня. Первым его опробовал космонавт Олег Артемьев.

Эксперимент посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022