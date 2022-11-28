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Додон указал на дружественность «Газпрома» по отношению к Молдавии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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«Газпром» проявил дружественность по отношению к Молдавии, не остановив поставки газа в республику, хотя мог это сделать. Об этом заявил журналистам бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 28 ноября.

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«Россия неоднократно показывала, что она друг народа Молдавии. То, что «Газпром», имея повод, не отключает нас от газа, — это тоже дружественный жест по отношению к Молдавии», — отметил Додон.

Политик подчеркнул также, что по его мнению, Молдавии нужно рассматривать Россию как партнера, а не врага.

«Для меня принципиально важно дружить со всеми. Я уже говорил ранее и повторю: Россия — наш стратегический партнер», — сказал он.

Ранее в этот же день «Молдовагаз» сообщил о доплате «Газпрому» $20,5 млн аванса за ноябрь.

Также в понедельник в «Газпроме» сообщили, что компания приняла решение не снижать поставки природного газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию, так как «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. При этом в компании обратили внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа, отметив, что в случае повторных нарушений поставки газа могут сократиться или прекратиться вовсе.

Ранее, 22 ноября, «Газпром» сообщил о том, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

В тот же день счетная палата Молдавии опубликовала результаты аудиторских процедур, согласно которым задолженность «Молдовагаза» составила $590,8 млн.

До этого, 27 октября президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Тогда «Газпром» пошел навстречу правительству Молдавии и контракт был заключен на их условиях, добавил российский лидер.

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