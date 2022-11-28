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Врач объяснил влияние привычки сидеть в телефоне перед сном на сложности со сном

Врач Алендеев заявил о влиянии смартфона на появление проблем со сном
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Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
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Экран мобильного телефона излучает синий спектр, который оказывает пагубное влияние на гормон сна мелатонин, что в результате приводит к проблемам с засыпанием. Об этом врач общей практики Сергей Алендеев рассказал в понедельник, 28 ноября.

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Синий цвет посылает мозгу сигнал на снижение выработки мелатонина и подготовку организма к бодрствованию, пишет «Царьград».

По словам врача, все яркие экраны нужно убрать за полчаса до сна или хотя бы включать на смартфоне режим чтения для блокировки синего цвета.

Также Алендеев посоветовал не перегружать мозг новой информацией перед сном, сообщается на сайте aif.ru.

«Наш мозг при листании смартфона с лентой новостей или забавными картинками продолжает бодрствовать и «переваривать» информацию. А перед сном ему следует дать возможность отдохнуть», — заключил эксперт.

23 ноября руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне Татьяна Сурненкова дала советы по управлению стрессом для улучшения сна в беседе с Life.ru.

Она выразила мнение, что важно регулярно ставить жизнь на паузу — назначать время, когда можно всё прекратить и попрактиковаться в медленном дыхании, передает RT.

10 ноября врач невролог-сомнолог, ведущий эксперт онлайн-сервиса по коррекции бессонницы Somly.ru Ирина Завалко рассказала о природе такого состояния, как сонный паралич. Она уточнила, что, помимо невозможности пошевелиться в состоянии сонного паралича, у большинства людей возникает ощущение присутствия кого-то в комнате, которое также сильно пугает. Так, если эпизод лунатизма человек обычно не помнит, то сонный паралич — это очень неприятное и часто пугающее состояние.

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