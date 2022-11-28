Момент массового ДТП в Подмосковье попал на видео

В распоряжении «Известий» — видео массового ДТП, произошедшего 28 ноября в Подмосковье на 50-м км трассы М7 «Волга».

Как следует из кадров, сначала на встречную полосу движения на высокой скорости выехал большегрузный автомобиль, он столкнулся с фурой, после чего в него врезались две легковушки и микроавтобус.

В этой аварии пострадали два человека. ДТП произошло примерно в 14:30 под Ногинском. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и виновника аварии.