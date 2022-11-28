Глава МОКа Томас Бах сдал положительный тест на коронавирус

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает портал Inside the games в понедельник, 28 ноября.

При этом портал отмечает, что самочувствие Баха позволяет ему работать в режиме видеоконференций.

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сдал положительный результат на COVID-19, но ожидается, что он проведет серию онлайн-встреч», — говорится в сообщении.

По информации портала, глава МОКа должен был присутствовать на открытии форума Глобальной ассоциации международных спортивных федераций в Лозанне. Теперь же он, скорее всего, выступит с онлайн-обращением.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев. По данным российского военного ведомства, штамм искусственного возбудителя коронавируса создали в октябре в Бостонском университете на основе штамма «Омикрон» и исходного варианта из китайского города Ухань. При этом защитные свойства антител при взаимодействии с новым патогеном снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

Днем ранее сенат США представил отчет, в котором говорится, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, возникла в результате инцидента во время исследований.

Тогда же в Китае зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса. Отмечалось, что на 24 ноября COVID-19 заболели 32 943 человека, из которых 29 840 переносят болезнь бессимптомно.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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