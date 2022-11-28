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Песков назвал высокие рейтинги Путина доказательством эффективности его работы

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Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, который доказывает, что глава государства работает эффективно и отвечает чаяниям людей. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие нюансировки, небольшие совсем изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле рейтинг президента России, опубликованный ВЦИОМом, достаточным и опирается ли на него сам Путин.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что поддержка граждан для Путина — это самое главное, на этой широкой поддержке глава государства всегда и основывает свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.

25 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новые результаты опроса о доверии россиян президенту страны. Согласно полученным данным, главе государства доверяют 78,7% респондентов. Деятельность Путина одобряют 75% опрошенных.

По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» ранее в ноябре, уровень доверия к Путину у граждан страны составляет 76%. Большинство россиян (77%) считают, что Путин хорошо работает на своем посту.

1 июня Песков отметил, что высокий рейтинг доверия россиян к Путину объясняется тем, что он достойно защищает интересы страны. Он также указал, что подобное единение в нелегкий ответственный момент очень важно. По его словам, Путин черпает силы именно в поддержке со стороны граждан России.

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