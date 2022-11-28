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В Британию из России придут холодный фронт и мощный снегопад

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Холодный фронт надвигается на Великобританию из России, он приведет к рекордным снегопадам. Об этом 28 ноября сообщила газета Daily Star.

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«Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто, перед тем как взревет зима со «зверем с Востока» на подходе», — говорится в материале.

Метеорологи опасаются, что миллионы граждан будут застигнуты врасплох из-за рекордного холода. По словам сотрудника Британской метеорологической службы Джима Дейла, влажная погода в Соединенном Королевстве сменится на «что-то гораздо более холодное», усиление морозов ожидается по всей Европе.

«Зверь» открыл свои глаза», — сказал он.

Ранее, 25 ноября, британское издание The Economist сообщило, что рост цен на электричество вместе с погодными условиями и сезонным гриппом повлияет на рост смертности в Европе грядущей зимой. По прогнозам издания, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тыс., если же зима будет суровой, то число летальных исходов может вырасти еще дополнительно на 335 тыс.

До этого, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зима в Европе может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней будут аномально холодными. За этот короткий промежуток времени могут замерзнуть целые города, отметил он.

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