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День Героев Отечества – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества — праздник военнослужащих, удостоившихся памятных наград за совершенные подвиги. В 2022 году торжество приходится на пятницу. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День Героев Отечества – 2022: история праздника

Праздник пришел в наше время еще из Российской империи. Тогда он был известен как День георгиевских кавалеров. Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежденным Екатериной II в 1769 году, награждали за особые воинские заслуги.

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У орденов было четыре степени, и обладателями всех их были лишь генералы-фельдмаршалы: Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский.

А первой степени ордена могли удостоиться даже рядовые солдаты, взявшие на себя полномочия офицеров в чрезвычайных обстоятельствах. Всего в царской России обладателями награды стали свыше 10 тыс. человек. Своим праздником они считали день памяти Святого Георгия, который отмечался по старому стилю 26 ноября.

После Октябрьской революции орден вместе с праздником был упразднен. В 1918 году адмирал Колчак ратовал за восстановление торжества под именем Дня русской армии, однако инициатива не встретила широкой поддержки.

Вторую жизнь праздник получил в 2007 году вместе со знаменитой наградой. Орден возродил Борис Грызлов, занимавший тогда пост председателя Госдумы. В наши дни награду могут получить даже люди не военных профессий, сыгравшие важную роль в деле мира и общей безопасности. Имена орденоносцев увековечивают на мраморных досках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

День Героев Отечества – 2022: традиции праздника

В екатерининские времена для обладателей наград каждый год проводили торжественный прием в Зимнем дворце Санкт-Петербурга — накрывали богатый стол, устраивали залповый салют из артиллерийских орудий.

Некоторые традиции того времени перенял и сегодняшний день. В День героев Отечества приглашают на торжественное мероприятия в Кремле. В числе приглашенных — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Приходят на праздник также государственные и общественные деятели.

В учебных учреждениях России в день праздника проводятся уроки патриотизма, перед учениками выступают ветераны, люди военных профессий, историки. Некоторые школы и вузы организуют экскурсии в музеи патриотической тематики.

Подвиги российских военнослужащих в знаменательный день освещают и средства массовой информации.

3 декабря в России отмечали День Неизвестного Солдата — праздник, посвященный отдавшим жизнь за защиту Родины, чьи личности так и не удалось установить. В памятный день многие семьи, так и не узнавшие судьбу своих близких, возлагают цветы к общему мемориалу.

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