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Рогов заявил о подготовке более 700 украинских спецназовцев к штурму Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в подконтрольную Киеву часть Запорожской области около 700 бойцов войск специального назначения, рассказал 28 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

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«Свыше 700 боевиков сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — рассказал он.

В этот же день в городской администрации Энергодара рассказали о том, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) и сам город остаются под контролем России. Там обратили внимание на то, что в последнее время в украинских СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС.

26 ноября заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков сообщил о том, что удар по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».

22 ноября эксперты МАГАТЭ оценили повреждения ЗАЭС. Отмечается, что угрозы ядерной безопасности на станции нет. Состояние шести реакторных блоков стабильное.

До этого, 21 ноября, в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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