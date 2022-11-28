Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Крупнейшую коллекцию книг русских футуристов продадут за 30 млн рублей

0
Фото: Литфонд
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На торгах 1 декабря, организованных аукционным домом «Литфонд», будет продана коллекция из 74 книг футуристов и авангардистов. Большинство изданий датируются 1912–1914 годами.

Прекрасные и Пол: шедевры из коллекции Аллена и катастрофа Уорхола
Главные аукционные лоты ноября

В частности, здесь представлены поэтические сборники Алексея Крученых с иллюстрациями Казимира Малевича и Ольги Розановой, манифест Малевича с черным квадратом на обложке, машинопись Крученых (единственный известный экземпляр) с его автографом, либретто оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» и другие раритеты периода расцвета русского авангарда.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе аукционного дома, владелец коллекции — «очень крупный ученый, выдающийся специалист по русскому авангарду». Отмечается, что он известен как коллекционер живописи.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, ценность собрания прежде всего в его полноте.

«Это действительно широчайшая панорама важнейшего жанра эпохи — авторской книги. Такие книги (точнее, брошюры) издавались небольшим тиражом (до 1000 экземпляров, чаще — куда меньше) с использованием литографий ведущих художников и уникальным художественным дизайном, благодаря чему каждое издание становилось произведением искусства. По отдельности они периодически фигурируют на различных торгах (часто — в неполном виде, с утратами или следами реставрации), но все вместе, да еще и хорошей сохранности — почти никогда», — пояснил эксперт.

Стартовая цена — 30 млн рублей. Можно предположить, что она будет превышена.

24 ноября сообщалось, что на торги выставлена редчайшая концертная запись на магнитофонной катушке трех знаковых альбомов группы «Кино»: «45» (1982), «Группа крови» и «Последний герой» (1988–1989). Первые копии этих альбомов распространялись через московскую рок-лабораторию «Колокол» в Старопанском переулке. На аукцион «Литфонд» катушка попала как раз из архива студии звукозаписи «Колокол».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022