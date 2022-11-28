Крупнейшую коллекцию книг русских футуристов продадут за 30 млн рублей

На торгах 1 декабря, организованных аукционным домом «Литфонд», будет продана коллекция из 74 книг футуристов и авангардистов. Большинство изданий датируются 1912–1914 годами.

В частности, здесь представлены поэтические сборники Алексея Крученых с иллюстрациями Казимира Малевича и Ольги Розановой, манифест Малевича с черным квадратом на обложке, машинопись Крученых (единственный известный экземпляр) с его автографом, либретто оперы Михаила Матюшина «Победа над Солнцем» и другие раритеты периода расцвета русского авангарда.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе аукционного дома, владелец коллекции — «очень крупный ученый, выдающийся специалист по русскому авангарду». Отмечается, что он известен как коллекционер живописи.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, ценность собрания прежде всего в его полноте.

«Это действительно широчайшая панорама важнейшего жанра эпохи — авторской книги. Такие книги (точнее, брошюры) издавались небольшим тиражом (до 1000 экземпляров, чаще — куда меньше) с использованием литографий ведущих художников и уникальным художественным дизайном, благодаря чему каждое издание становилось произведением искусства. По отдельности они периодически фигурируют на различных торгах (часто — в неполном виде, с утратами или следами реставрации), но все вместе, да еще и хорошей сохранности — почти никогда», — пояснил эксперт.

Стартовая цена — 30 млн рублей. Можно предположить, что она будет превышена.

24 ноября сообщалось, что на торги выставлена редчайшая концертная запись на магнитофонной катушке трех знаковых альбомов группы «Кино»: «45» (1982), «Группа крови» и «Последний герой» (1988–1989). Первые копии этих альбомов распространялись через московскую рок-лабораторию «Колокол» в Старопанском переулке. На аукцион «Литфонд» катушка попала как раз из архива студии звукозаписи «Колокол».