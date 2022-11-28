Еще пять ледовых переправ откроют в Якутии в первый день зимы

В Якутии с 1 декабря откроют движение по пяти ледовым переправам. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Вилюй».

Четыре из пяти ледовых переправ откроют через реку Вилюй. Они расположены на 660-м км одноименной федеральной трассы в селе Верхневилюйск, на 807-м км в селе Кюндядя, на 956-м км в селе Устье, на 1049-м км в селе Крестях.

Пятая переправа заработает на федеральной дороге Р-504 «Колыма». Она соединит берега реки Алдан в месте, где по разным сторонам расположены поселок Хандыга и село Мегино-Алдан, пишет ИА SakhaNews.

Кроме того, с 5 января 2023 года планируется открыть переправу через Лену Якутск – Нижний Бестях.

Сроки могут быть изменены исходя из погодных условий и состояния льда на реках.