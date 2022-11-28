Президента Демократической Республики Конго пытались отравить цианидом

Служба охраны президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди пресекла попытку покушения на политика, осуществленную при помощи конверта с цианидом. Об этом 28 ноября сообщила на своем сайте газета Politico.

Отправление перехватил руководитель охраны президента ДРК, он счел его подозрительным. Инцидент произошел 12 сентября в резиденции Чисекеди в столице страны Киншасе.

«Конверт формата А4 бледно-желтого цвета содержал одностраничное письмо и газету», — подтвердил источник в окружении политика.

Произошедшее подтвердили в полиции. В тот же день в офис Гилена Ньембо, директора кабинета президента Феликса Чисекеди, была направлена группа экспертов. Они изъяли письмо, чтобы провести анализ содержимого. При этом сам конверт был явно поврежден.

Результаты анализов подтвердили присутствие иона цианида, который блокирует дыхание.

«Всего 200 мг цианистого калия, налитых в стакан напитка, достаточно, чтобы убить менее чем за минуту», — пояснили источники в полиции Конго.

Письмо было направлено международной организацией, базирующейся во Франции, в связи с инцидентом в МИД Конго вызван французский посол.

В начале ноября один человек погиб и еще семеро получили ранения при покушении на бывшего премьера Пакистана Имрана Хана. Политик получил ранение в ногу в результате обстрела неизвестным его машины.