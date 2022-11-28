Дело о халатности возбудили после прорыва на водоводе в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту прорыва на водоводе в поселке Артемовский Бодайбинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Коммунальная авария произошла 26 ноября, без отопления остались 13 домов, в которых проживают 64 человека, в том числе восемь детей. В Артемовском был введен режим ЧС, пишет ИА IrkutskMedia. Отмечается, что в поселке есть пункты временного размещения, но они пока не задействованы. Люди отказались покидать свои дома.

В рамках расследования уголовного дела следователи допрашивают должностных лиц и руководство теплоснабжающей организации. Также изучается необходимая документация. Ситуация с теплоснабжением находится на контроле губернатора региона.

По предварительным данным, ремонтные работы на поврежденном участке могут завершить в течение недели.