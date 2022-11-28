Подозреваемый в убийстве женщины в Петербурге арестован на два месяца

В Санкт-Петербурге в понедельник, 28 ноября, арестован на два месяца гражданин страны ближнего зарубежья, который обвиняется в убийстве хозяйки квартиры, где он делал ремонт. Тело 27-летней жертвы подозреваемый спрятал в мусоре.

Известно, что задержанный не имел регистрации в РФ.

Тело женщины обнаружили, после того как в полицию обратился ее знакомый. Правоохранители установили, что поздно вечером погибшая поехала в свою новую квартиру проверить ход ремонта. После этого она перестала выходить на связь.

Полицейские, прибывшие по адресу указанной квартиры, вскрыли дверь и обнаружили завернутый в полиэтилен труп хозяйки квартиры, который лежал в углу комнаты среди мешков со строительным мусором.

После этого начались поиски 41-летнего мигранта, делавшего ремонт в квартире жертвы.

Его задержали на выходе из хостела, в котором он проживал с октября и откуда, скорее всего, планировал сбежать к себе на родину.

Ранее, 18 ноября, в Москве было обнаружено тело Юлии Ткачевой 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый в убийстве 25-летний Шохрухбек Каримов был задержан в тот же день. 21 ноября он рассказал, что сильно любил свою жертву. Каримов пояснил, что возлюбленную, которая не отвечала ему взаимностью, он убил ножом.