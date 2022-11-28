Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Politico указало на раскол в НАТО в вопросе политики в отношении КНР
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Подозреваемый в убийстве женщины в Петербурге арестован на два месяца

В Петербурге арестовали мужчину по подозрению в убийстве женщины, в квартире которой он делал ремонт
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в понедельник, 28 ноября, арестован на два месяца гражданин страны ближнего зарубежья, который обвиняется в убийстве хозяйки квартиры, где он делал ремонт. Тело 27-летней жертвы подозреваемый спрятал в мусоре.

Известно, что задержанный не имел регистрации в РФ.

Тело женщины обнаружили, после того как в полицию обратился ее знакомый. Правоохранители установили, что поздно вечером погибшая поехала в свою новую квартиру проверить ход ремонта. После этого она перестала выходить на связь.

Запредельная жестокость: нужно ли менять критерии для самообороны
В Совфеде предлагают учитывать, какая из сторон конфликта физически слабее

Полицейские, прибывшие по адресу указанной квартиры, вскрыли дверь и обнаружили завернутый в полиэтилен труп хозяйки квартиры, который лежал в углу комнаты среди мешков со строительным мусором.

После этого начались поиски 41-летнего мигранта, делавшего ремонт в квартире жертвы.

Его задержали на выходе из хостела, в котором он проживал с октября и откуда, скорее всего, планировал сбежать к себе на родину.

Ранее, 18 ноября, в Москве было обнаружено тело Юлии Ткачевой 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый в убийстве 25-летний Шохрухбек Каримов был задержан в тот же день. 21 ноября он рассказал, что сильно любил свою жертву. Каримов пояснил, что возлюбленную, которая не отвечала ему взаимностью, он убил ножом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022