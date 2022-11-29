Предали форму: почему фейсконтроль недолюбливает людей в погонах

Уравняли форму и спорткостюм

Администрация бара «Harat’s pub» в Саратове отказала во входе военнослужащему ВС РФ, который хотел попасть в заведение на Большой Садовой улице. Мужчина был трезв и опрятен (во всяком случае претензии были не из-за этого).

— Потому что вы в форме, потому что вы военнослужащий России (...) Это несоблюдение наших правил. У нас нельзя заходить в заведение (...) в любой форме, кроме полицейской. В спортивной одежде нельзя, в военной одежде тоже нельзя, — сказал добровольцу менеджер заведения.

Предали форму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Администратор в беседе с посетителем попросил «не разгонять» тему поддержки баром Украины. На претензию спутника военнослужащего о том, что внутренние правила заведения противоречат законодательству России, менеджер сравнил бар, в котором работает, с квартирой: «Давайте я к вам домой приду и скажу, я сейчас пойду к тебе на кухню чай пить, ты что мне скажешь?»

Любопытно, что часто отговоркой служит перекочевавшее из американских фильмов выражение охранников на входе «это частное заведение».

В неприятной ситуации оказалась московская семья из-за менеджмента и охранников одного из столичных ресторанов — привратники отказались пустить в заведение офицера ВКС, который спешил поздравить свою мать. Персонал предложил лейтенанту присоединиться к семейному торжеству, пройдя через черный ход. Все это из-за формы, которую сотрудники ресторана посчитали неуместной. Извинились перед семьей не сразу, а лишь после визита журналистов РЕН ТВ. Информация об инциденте дошла до владельцев бренда и от лица всей ресторанной группы перед семьей извинились, уведомив, что договор с охранным предприятием, сотрудник которого допустил «неуважительное и непрофессиональное отношение к посетителю» был расторгнут незамедлительно.

На грани дискриминации

Любая организация, общественная или коммерческая, может устанавливать свои правила поведения внутри заведения, говорит Вадим Ткаченко, основатель консалтинговой группы vvCube. В офисах могут быть прописаны правила определенного дресс-кода для сотрудников, и такие же условия могут быть установлены локальными актами для отдельных категорий заведений, например, определенные стили одежды.

— При этом, согласно законодательству о защите прав потребителей, не могут вводиться дискриминационные ограничения, — говорит юрист. — Если это публичное заведение, в котором нет ограничений по возрасту посетителей, не пустить кого-то без оснований нельзя.

По его словам, каждый конкретный эпизод с недопуском в заведение требует отдельного разбирательства.

Предали форму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В то же время заведения имеют право руководствоваться своими правилами, но я редко сталкивался с тем, чтоб в них вписывали запрет на появление в заведении людей в форме. Также стоит учитывать, что не всегда на входе в ресторан или бар есть адекватные люди, в ведении которых находится вопрос кто может попасть в заведение, а кто нет, — добавляет Ткаченко.

Юрист отметил, что в целом, правила дресс-кода направлены на удобство всех посетителей и их стоит придерживаться.

— Мало у кого возникают вопросы к тому, что в верхней одежде проходить в ресторан запрещается. Но здесь есть выбор — разденься в гардеробе и проходи. Что же касается, в частности, истории с офицером, которому не дали пройти к матери на день рождения, здесь присутствует социальная дискриминация и нарушение правил проведения мероприятия и допуска к ним лиц, а также простое неуважение к виновнику торжества, которого пришли поздравить родственники, — заметил эксперт.

По мнению члена Ассоциации юристов России Маргариты Курашиной, такой «инструмент выборки», как дресс-код, недопустим, за исключением случаев, если внешний вид посетителя не соответствует «основам нравственности и способен доставить существенные неудобства гражданам».

— Выборка клиентов по внешнему виду — это особая характеристика, находящаяся на грани между намеренной дискриминацией и защитой нравственности. Так, грязная одежда, пахнущая одежда, или иной аморальный вид могут нанести существенный вред и неудобства остальным клиентам, в связи с чем менеджер или иной руководитель может отказать в обслуживании. При этом, если, например, посетитель находится в форменной одежде — это не может быть основанием для отказа в оказании услуг. Это будет являться дискриминацией, на что возможно пожаловаться в Роспотребнадзор, — уточняет юрист.

Предали форму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Модный приговор

— Мне в принципе сложно сказать, причем здесь дресс-код, никогда не слышала о том, что нельзя ходить в рестораны или бары в форме, — прокомментировала «Известиям» ситуации с недопуском военных педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. — В разное время нашей истории по уставу было не положено порочить военную форму, но речь шла о случаях, когда налицо неправильное поведение солдат и офицеров. Нельзя было напиваться, дебоширить, вести себя неприлично в форме. Также в свое время оборонное ведомство не позволяло военнослужащим посещать дискотеки и танцы в форме. Но иногда на территории военных заведений делались исключения: на развлекательные мероприятия приглашались дамы.

Что же касается ситуации с недопуском военнослужащих в бары и рестораны, о которых речь идет сегодня, то, по мнению Татьяны Николаевой, речь вовсе не о дресс-коде.