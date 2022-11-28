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В «Соллерсе» обнародовали цены на новые коммерческие автомобили

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Компания «Соллерс» объявила розничные цены на новые легкие коммерческие автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant. Об этом 28 ноября сообщил портал Drom.

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Модель Argo предложат по цене от 2 559 900 рублей, Atlant будет стоить от 2 904 900 рублей. Argo будет выпускаться в виде шасси грузоподъемностью 635 кг под надстройку, Atlant появится в виде цельнометаллического фургона со средней высотой крыши.

Argo является бескапотным грузовиком, чья грузоподъемность будет составлять 635 или 950 кг. Машина оснащается турбодизелем мощностью 129 л.с. или бензиновым мотором отдачей 147 л.с. Обе версии являются переименованной версией китайской развозной модели JAC N25/N35.

Atlant представляет собой семейство полукапотных фургонов и микроавтобусов полной массой от 2,5 до 4,2 т с дизельными моторами мощностью 139 или 149 л.с. Эта модель сделана на основе автомобиля JAC Sunray.

В «Соллерсе» отметили, что все автомобили в базовой версии оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира, антиблокировочной системой тормозов. Продажи легких коммерческих «Соллерсов» стартуют в декабре текущего года.

26 ноября стало известно, что российская компания «Соллерс» приступила к выпуску легких коммерческих грузовиков (LCV) моделей Atlant и Argo. Производство начато на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в Елабуге Республики Татарстан. В церемонии запуска производства приняли участие вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также глава совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов.

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