Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска близки к окружению Артемовска
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 ноября заявил об успехах в наступлении российских войск в районе Артемовска.
Он признал, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной, но российские подразделения продвигаются вперед.
«Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в ДНР.
Накануне The New York Times написала, что ВСУ понесли серьезные потери в боестолкновениях под Артемовском.
Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».