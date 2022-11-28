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Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска близки к окружению Артемовска

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 ноября заявил об успехах в наступлении российских войск в районе Артемовска.

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Он признал, что ситуация вокруг Артемовска остается сложной, но российские подразделения продвигаются вперед.

«Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка» — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в ДНР.

Накануне The New York Times написала, что ВСУ понесли серьезные потери в боестолкновениях под Артемовском.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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