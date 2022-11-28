Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Мир
Более 50% абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений

Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье с участием пяти транспортных средств

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали при столкновении четырех машин и микроавтобуса в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Главного управления МВД по Московской области в понедельник, 28 ноября.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

«Сегодня примерно в 14:30 на 50-м км автодороги М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время попутного движения по трассе столкнулись два грузовика, после чего один из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. По данным ГИБДД, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Т-45, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате транспортное средство врезалось в машину Mazda, которая выполняла разворот.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022