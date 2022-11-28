Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье с участием пяти транспортных средств

Два человека пострадали при столкновении четырех машин и микроавтобуса в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Главного управления МВД по Московской области в понедельник, 28 ноября.

«Сегодня примерно в 14:30 на 50-м км автодороги М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что во время попутного движения по трассе столкнулись два грузовика, после чего один из них выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде. По данным ГИБДД, 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту Т-45, нарушил правила расположения на проезжей части. В результате транспортное средство врезалось в машину Mazda, которая выполняла разворот.