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Митингующие заблокировали движение транспорта в центре Кишинева

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Сторонники и члены оппозиционной партии «Шор», собравшиеся на антиправительственный митинг в Кишиневе, заблокировали движение транспорта в центре города, сообщает 28 ноября «РИА Новости».

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«Мы сейчас монтируем сцену и звук, ждем, чтобы подошли оставшиеся участники нашего мирного митинга. Мы просим не отвечать на провокации, чтобы митинг проходил в рамках закона», — сказал один из организаторов митинга, представитель партии «Шор» Дину Цуркану.

Ранее в этот день демонстранты организовали митинг у здания генеральной прокуратуры. Протестующие прибыли с антиправительственными плакатами и блокируют движение в центре столицы. Сообщается, что общественный транспорт был перенаправлен на другие улицы.

Ранее, 23 ноября, оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил о том, что действия нынешнего руководства Молдавии нанесли стране финансовый ущерб и спровоцировали энергетический кризис. Он отметил, что Молдавия всегда пользовалась льготной ценой на импорт природного газа. По сравнению со средним уровнем оплаты стран ЕС за этот вид топлива страна платила в среднем в 2,2 раза меньше.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

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