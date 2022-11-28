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Врио главы ДНР Пушилин заявил о боях в центре Марьинки

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chenjunfeng
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В центре города Марьинка Донецкой Народной Республики идут бои. Об этом 28 ноября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Что касается Марьинки, там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей, гражданское население, перевозить в безопасное место. Есть определенные успехи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 23 ноября, военкор «Известий» Денис Кулага показал боевую работу разведроты Южного военного округа РФ, которая продвинулась к центру Марьинки. Отмечалось, что штурм идет планомерно: российским бойцам удается запутывать врага и вынуждать его делать ошибки.

До этого, 9 ноября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил, что Вооруженные силы РФ развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.

2 ноября Пушилин сообщил, что российскими военными заняты позиции в Марьинке. 25 сентября он рассказал о попытке ВСУ прорваться в районе Марьинки. По словам врио главы ДНР, она была пресечена.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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