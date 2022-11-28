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Эксперт оценил предложение ЕЭК создать универсальную платежную систему

Эксперт Пивень: создание собственной платежной системы соответствует целям развития как БРИКС, так и ЕАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Создание собственной платежной системы, в общем, соответствует целям развития как БРИКС, так и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал «Известиям» 28 ноября старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

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«Объем расчетов в рамках данных структур будет нарастать, что делает логичным стремление защитить их от различных рисков, в том числе от риска санкций», — подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что пока сложно говорить о том, насколько такая система будет в итоге востребована. В частности, насколько ее участники будут готовы работать с институтами, находящимися под санкциями.

Ранее 28 ноября стало известно, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступили за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая, Индии, Бразилии, государств — членов ЕАЭС. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ЕЭК, в ЕАЭС проводится работа по формированию общего финансового рынка.

24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания новой системы международных платежей, независимой от банков и вмешательства третьих стран.

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