Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Иркутской области

В городе Шелехове Иркутской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 28 ноября. По предварительным данным, столкнулись Ford Transit, за рулем которого находился 55-летний мужчина, и Hyundai Solaris под управлением 37-летней женщины.

В результате пострадали 51-летняя пассажирка Ford, водитель Hyundai и двое его пассажиров в возрасте восьми и 15 лет, пишет ИА IrkutskMedia. Информация об их состоянии не приводится.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

В этот же день маршрутка столкнулась с иномаркой на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Три человека получили травмы.