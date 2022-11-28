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«АльфаСтрахование» назвала наиболее часто попадающих в ДТП водителей на юге РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-служба компании «АльфаСтрахование» 28 ноября рассказала о статистике аварий на юге России, исходя из имен водителей и марок машин клиентов.

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Среди мужчин абсолютным лидером стал Александр на Lada Granta — 6,2% ДТП произошло с участием водителей с таким именем, которые управляли малолитражкой этой модели.

На втором месте — Сергей и Lada 2114 (5,3%). Автомобилисты с именем Алексей на Lada Granta попали в аварии в 3,6% случаев.

В рейтинге автомобилистов-неудачников на третьем месте оказались Владимиры и Дмитрии — 3,4 и 3,1% соответственно. Водители с такими именами попадали в аварии на машине Lada Priora.

Среди женщин чаще в авариях участвовала Елена на Hyundai Getz. Женщины с таким именем, управляя корейской моделью, «отметились» в авариях в 18,5% случаев. Натальи, Ольги и Татьяны на Kia Rio умудрились попасть в ДТП в 16 и 13% случаев. Замкнули рейтинг Ирины на Hyundai Solaris, таковых набралось 10%.

«Наше исследование носит юмористический характер и ни в коем случае не имеет цели обидеть кого-либо или повесить на человека ярлык. Тем не менее всем водителям — особенно таким лихим — хотим напомнить в первую очередь о ценности собственной безопасности, уважении к другим участникам дорожного движения и страховых гарантиях», — рассказала руководитель управления урегулирования розничных убытков южного регионального центра «АльфаСтрахования» Татьяна Любимова.

24 ноября максимальную скидку по ОСАГО во II квартале 2022 года получили более 4 млн водителей. По оценке исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество безаварийных водителей выросло, а число тех, кто побывал в авариях, снизилось. По данным РСА, скидку за безаварийное вождение в РФ имеют 96,4% автовладельцев. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам III квартала текущего года получили 0,01% водителей, или 819 человек. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2073 водителя).

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