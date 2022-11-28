Экономист рассказал россиянам о грамотной покупке валюты

Россиянам следует покупать валюту при наличии целого ряда обстоятельств. Такое мнение экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака высказал в понедельник, 28 ноября.

Накануне кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, которые планируют в зимние праздники отправиться за границу, купить иностранную валюту до 5 декабря.

Он отметил, что при введении каких-либо внешних ограничений национальная валюта на какое-то время закономерно сдает позиции, сообщается на сайте kp.ru. На сегодняшний день, признал Григорьев, предпосылок к укреплению рубля не наблюдается, тогда как обратная ситуация вполне реальна.

По мнению Кульбаки, такой совет является преждевременным. Экономическая ситуация после этой даты вряд ли так сильно поменяется, считает он.

«Во-вторых, валюту рекомендуется покупать только тем, кто собирается выезжать за границу, или же тем, кто имеет денег, ну, скажем так, больше 500 тыс. и не собирается их тратить в течение хотя бы года», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, при таких условиях покупка валюты является обоснованной. Но и тут нужно действовать с осторожностью.

«Покупать можно, если у человека нет большого количества сбережений и он не собирается копить их», — заключил Кульбака.

Ранее, 24 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что в ноябре и декабре курс доллара будет меняться в рамках диапазона 60–65 рублей. По его словам, за последние недели рубль укреплялся относительно доллара благодаря поддержке со стороны экспортеров, которые готовятся к очередному налоговому периоду. Однако это влияние сдерживается падением цен на нефть.

До этого, 9 ноября, экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и от санкций.