Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Мир
Более 50% абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений

Экономист рассказал россиянам о грамотной покупке валюты

Экономист Кульбака: покупать валюту стоит, если у человека нет большого количества сбережений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам следует покупать валюту при наличии целого ряда обстоятельств. Такое мнение экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака высказал в понедельник, 28 ноября.

В рубли и обратно: пять советов тем, кто хочет обменять деньги
Россияне теряют интерес к доллару и евро, но изучают тенге и юань

Накануне кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, которые планируют в зимние праздники отправиться за границу, купить иностранную валюту до 5 декабря.

Он отметил, что при введении каких-либо внешних ограничений национальная валюта на какое-то время закономерно сдает позиции, сообщается на сайте kp.ru. На сегодняшний день, признал Григорьев, предпосылок к укреплению рубля не наблюдается, тогда как обратная ситуация вполне реальна.

По мнению Кульбаки, такой совет является преждевременным. Экономическая ситуация после этой даты вряд ли так сильно поменяется, считает он.

«Во-вторых, валюту рекомендуется покупать только тем, кто собирается выезжать за границу, или же тем, кто имеет денег, ну, скажем так, больше 500 тыс. и не собирается их тратить в течение хотя бы года», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, при таких условиях покупка валюты является обоснованной. Но и тут нужно действовать с осторожностью.

«Покупать можно, если у человека нет большого количества сбережений и он не собирается копить их», — заключил Кульбака.

Ранее, 24 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что в ноябре и декабре курс доллара будет меняться в рамках диапазона 60–65 рублей. По его словам, за последние недели рубль укреплялся относительно доллара благодаря поддержке со стороны экспортеров, которые готовятся к очередному налоговому периоду. Однако это влияние сдерживается падением цен на нефть.

До этого, 9 ноября, экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и от санкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022