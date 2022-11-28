Подготовка к реконструкции парка началась в Тынде

В городе Тында (Амурская область) началась подготовка к реконструкции парка «Багульник». Об этом мэр города Марина Михайлова сообщила в эфире телеканала «Тында».

«В этом году мы выиграли конкурс «Малые города и исторические поселения» с проектом парка «Багульник». Сейчас будем делать проектно-сметную документацию», — рассказала мэр.

В начале 2023 года город должен получить на реализацию проекта 85 млн рублей.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, проект реконструкции включает строительство катка с трибунами и теплым помещением, сцены с танцплощадкой, трансформирующейся в концертный зал, обустройство зон отдыха, а также установку игрового детского городка.

Инженерные изыскания уже проведены. Городская администрация приступает к поиску подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации.