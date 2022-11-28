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МИД заявил послу Норвегии в Москве о недопустимости преследования россиян

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Посла Норвегии в Москве Роберта Квиле в понедельник, 28 ноября, вызвали в МИД России из-за преследований россиян по признаку национальной принадлежности. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле», — говорится в сообщении МИД в Telegram-канале.

Отмечается, что норвежскому послу заявили о недопустимости подобной практики и о том, что приговоры в отношении граждан РФ политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия.

Российская сторона также призвала Норвегию отказаться от русофобских акций.

23 ноября окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Власти Норвегии запретили российским гражданам пользоваться дронами для фотосъемки. Суд признал 34-летнего мужчину виновным в нарушении запрета. Из назначенного тюремного срока будут вычтены 29 дней, которые он уже провел под стражей.

9 ноября обвинение в связи с управлением дроном было предъявлено 30-летнему россиянину. В обвинительном заключении упоминались семь мест, в которых мужчина управлял дроном. Он настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Днем ранее посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ.

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