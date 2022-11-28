Завершилась пленарная сессия первого Всероссийского форума стартап-студий

Первый Всероссийский форум стартап-студий федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» проходит в Москве 28–29 ноября. Это первая встреча всех участников «Платформы», они подводят итоги первого года совместной работы и обсуждают перспективы проекта.

Участники пленарной сессии первого Всероссийского форума стартап-студий федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» обсудили роль стартап-студий в развитии университетского предпринимательства.

В связи с этим ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов отметил, что важно снять часть рисков с начинающего предпринимателя-студента. «Задача государства, на мой взгляд, которая решается федеральным проектом «Платформа», заключается в том, чтобы, во-первых, снизить этот риск за счет софинансирования предпринимателя, а во-вторых, дать возможность каждому студенту попробовать себя. Мы понимаем, что до изобретения скрипки умерло очень много гениальных скрипачей. У них просто не было возможности попробовать себя в этом деле», — отметил Дмитрий Ливанов.

Он также добавил, что именно государство может и должно дать возможность человеку реализовать себя в разных сферах деятельности. «Человек может быть ученым, может работать инженером в крупной компании, может работать учителем в школе. Задача государства в том, чтобы у любого человека на пути его личностного развития не было тупиков. Я думаю, что в этом значимость федерального проекта, который мы сегодня обсуждаем», — резюмировал ректор МФТИ.

Важность государственной поддержки университетской предпринимательской инициативы подчеркивали и другие участники пленарной дискуссии. В свою очередь, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова Магомед Минцаев подчеркнул перспективный вклад технологического предпринимательства в экономику страны.

«В первую очередь это рабочие места, это дополнительные налоги. Для региона это такая история, которая позволит вузам дополнительно повысить конкурентоспособность. Сейчас идет активная борьба за талантливых абитуриентов, за человеческий капитал. Я надеюсь, что в этой борьбе для региона и для страны мы внесем свой вклад», — отметил он.

Подводя итоги пленарной дискуссии, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков резюмировал: «Для страны стартап-студии — это уверенное технологическое развитие. Надо набраться терпения, такие вещи не делаются за один год. Надо последовательно холить и лелеять этот проект. В том числе снисходительно относиться к каким-то сложностям и даже неудачам. Для студентов это возможность самореализации. Даже если 50–70 человек реализуются в ближайшие несколько лет по этому треку, поверьте, страна это оценит».

В форуме принимают участие более 1,5 тыс. человек из 64 регионов, среди которых победители конкурса «Студенческий стартап», сотрудники российских вузов, представители власти, руководители технологических компаний, а также основатели российских стартапов. Основная тема — развитие в России предпринимательской экосистемы для студентов.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» включает в себя семь основных инструментов: конкурс «Студенческий стартап», «Предпринимательские точки кипения», акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив, университетские стартап-студии, тренинги предпринимательских компетенций, программу возмещения части инвестиций, направленных на реализацию университетских стартапов, а также предоставление отобранными компаниями по инвестированию в малый бизнес беспроцентных конвертируемых займов стартапам.