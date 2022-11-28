Пушилин рассказал о переброске резервов ВСУ на донецкое направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают новые подразделения с херсонского на донецкое направление. В основном речь идет о резервистах старше 55 лет, сообщил 28 ноября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы с херсонского направления [на донецкое]. Но то, что рассказывают сами бойцы подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ [лет] резервисты вооруженных формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае», — рассказал он.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до 80 человек убитыми в результате неудачных контратак на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были уничтожены один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль, отметили в оборонном ведомстве.

24 ноября Конашенков рассказал о том, что на южнодонецком направлении были сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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