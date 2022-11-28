Названы причины падения стоимости нефти

Нестабильный и напряженный рынок нефти подкосили новости из Китая, где четвертый день подряд фиксируется максимальное число заболевших коронавирусом с начала пандемии — цифры достигают более 40 тыс. зараженных в день, объяснил «Известиям» 28 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эксперт отметил, что КНР уже долгое время ведет политику нулевой терпимости к COVID-19, тестируя население и вводя ограничения. В ответ на вновь введенный локдаун 25 ноября в стране прошли акции протеста, добавил он.

«Китай является крупнейшим импортером нефти, и новые блокировки экономической деятельности могут подорвать спрос не только на черное золото, но и на всё сырье. Подавление протестов может вызвать негативную реакцию внутри страны, что может привести к политической неопределенности, поэтому инвесторы начали уходить в активы убежища, включая доллар США», — сказал Вавилов, уточнив, что укрепление американской валюты также негативно сказывается на котировках нефти.

При этом он напомнил, что остается нерешенным вопрос с потолком цен на российскую нефть. Так, дипломаты Евросоюза (ЕС) уже несколько дней не могут прийти к единому мнению. Тем временем в России готовится закон, запрещающий продавать нефть странам, которые примут потолок цен на российскую нефть, подчеркнул Вавилов.

«Риск рецессии в развитых странах еще один фактор в пользу снижения спроса и падения нефтяных котировок. Великобритания и Европа официально еще не вступили в рецессию, но по факту уже в ней. США также в ближайшие месяцы могут окунуться в стагфляцию. В результате большое количество факторов указывает на резкое замедление спроса в ближайшее время, а это напрямую давит на стоимость нефти», — рассказал эксперт.

В то же время, по его словам, предложение может немного вырасти за счет снятия части санкций с Венесуэлы, где США разрешили компании Chevron возобновить добычу и импорт нефти.

Вавилов считает, что удержать на текущих уровнях котировки может ОПЕК+: участники организации соберутся 4 декабря на очередное заседание. Как он отметил, для поддержки цен на энергоресурс им необходимо согласовать еще большее снижение добычи нефти. Кроме того, если ЕС введет потолок цен, то это тоже поможет стоимости нефти удержаться и даже немного вырасти, так как рынок лишится части объемов российской нефти, объяснил эксперт.

«Если немного абстрагироваться от фундаментальных факторов спроса и предложения, то ситуация похожа на битву за цену между США и ОПЕК+. Штатам нужна дешевая нефть, поэтому они возобновляют поставки из Венесуэлы, публикуют много информации о протестах в Китае, чтобы нервные инвесторы в панике обваливали котировки нефти», — сказал он, добавив, что при этом китайские власти опровергают, что ситуация с протестами такая, как о ней говорят в западных СМИ, и убеждают инвесторов, что политика борьбы с COVID-19 будет адаптироваться по ситуации.

У ОПЕК+ и России есть главное оружие — это влияние на уровень добычи нефти, подчеркнул Вавилов.

«В любом случае теперь ход за ЕС — по поводу потолка цен, и за ОПЕК+ — по уровню добычи. А пока ситуация в Китае будет продолжать оказывать негативное влияние на нефть, в результате чего котировки могут опуститься в район $76 за баррель Brent», — заключил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января. Цены за бочку американской нефти WTI снижались к $74.

И.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов 16 ноября рассказал, что в 2023 году цены и спрос на нефть продолжат расти.