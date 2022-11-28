Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Мир
Более 50% абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений

Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа

0
Фото: AP/ Kirsty Wigglesworth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты экологического движения Just Stop Oil начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений газа и нефти. Об этом 28 ноября сообщила газета The Daily Telegraph.

Искусство высокого градуса: зачем экоактивисты нападают на картины
И что музеи делают для защиты своих коллекций

Участники акции замедлили движение на улице Олдвич в центре Лондона и на улицах района Шепердс-Буш на западе столицы. Активисты шли по дороге перед автомобилями, тем самым преграждая им путь. Протестующих окружали полицейские, два человека были задержаны.

Ранее, 23 ноября, член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон призвал запретить движение Just Stop Oil. По его мнению, эти люди — не протестующие, а преступники.

До этого, 14 ноября, экоактивисты облили краской здание банка Barclays в шотландском Абердине. Участники движения сделали это в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений в Великобритании.

1 ноября активисты Just Stop Oil попытались перебраться через ворота Даунинг-стрит, но были схвачены полицией. Одна группа протестующих попыталась штурмовать вход, в то время как другая села на дорогу, чтобы заблокировать Уайтхолл, а некоторые приклеились к асфальту.

28 октября экоактивисты облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне.

До этого, 26 октября, участники движения облили краской салоны элитных марок автомобилей в Лондоне.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022