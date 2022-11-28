Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа

Активисты экологического движения Just Stop Oil начали двухнедельный протест против разработки новых месторождений газа и нефти. Об этом 28 ноября сообщила газета The Daily Telegraph.

Участники акции замедлили движение на улице Олдвич в центре Лондона и на улицах района Шепердс-Буш на западе столицы. Активисты шли по дороге перед автомобилями, тем самым преграждая им путь. Протестующих окружали полицейские, два человека были задержаны.

Ранее, 23 ноября, член британской палаты общин от Консервативной партии Гарет Джонсон призвал запретить движение Just Stop Oil. По его мнению, эти люди — не протестующие, а преступники.

До этого, 14 ноября, экоактивисты облили краской здание банка Barclays в шотландском Абердине. Участники движения сделали это в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений в Великобритании.

1 ноября активисты Just Stop Oil попытались перебраться через ворота Даунинг-стрит, но были схвачены полицией. Одна группа протестующих попыталась штурмовать вход, в то время как другая села на дорогу, чтобы заблокировать Уайтхолл, а некоторые приклеились к асфальту.

28 октября экоактивисты облили краской ювелирный бутик Rolex в Лондоне.

До этого, 26 октября, участники движения облили краской салоны элитных марок автомобилей в Лондоне.