Почти 2 млрд рублей направили на оборудование ростовских больниц

Оборудование стоимостью почти 2 млрд рублей закупили для больниц Ростовской области в 2022 году Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональный минздрав.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» закупили свыше 3,3 тыс. единиц техники. Большая часть оборудования уже находится в эксплуатации. В больницы поставили компьютерные томографы, маммографические установки, а также стационарные и передвижные рентген-аппараты.

По словам министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, благодаря новой технике будет улучшено качество и повышена доступность первичной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской областной больнице создали отделение реабилитации. Лечение будут проходить пациенты, которые перенесли инфаркт, инсульт, операцию на позвоночнике, тяжелые формы коронавируса и другие заболевания.