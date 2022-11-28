Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Об этом 28 ноября говорится в сообщении ведомства на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по 10 пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», — отметили в Росгвардии.

Как уточняется, за неделю бойцы выполнили около тысячи огневых и тактических задач.

Всего огнем артиллерии Росгвардии подавлено более 120 целей. Удалось пресечь работу двух операторов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 25 ноября, в ведомстве сообщили о нанесении ударов по двум станциям с лодками для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра.

Также стало известно, что сотрудниками Росгвардии были задержаны украинские священники, у которых обнаружили взрывчатку, детонаторы и пистолеты.

До этого, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами ВСУ. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».