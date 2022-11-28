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В Пулково-2 откроется выставка к 100-летию гражданской авиации России

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Фото: ТАСС/Ведомости/ Eugene Egorov
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В Северной столице на протяжении всего следующего года будет работать выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации России. Уникальную экспозицию представят на площади более 2 тыс. кв. м в бывшем терминале Пулково-2. Официальное открытие состоится 9 февраля 2023 года, в День работника гражданской авиации России. Организатором выставки выступает АО «Аэропорт Пулково» при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Комитета по транспорту.

9 февраля 1923 года принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Эту дату принято считать днем рождения гражданской авиации России. В 2023 году по всей стране активно отмечается ее 100-летие, запланированы специальные юбилейные мероприятия.

В следующем году бывший терминал Пулково-2 станет городским центром притяжения: здесь будет открыта выставка, посвященная 100-летию гражданской авиации России — в самом терминале и на окружающей территории будут организованы тематические зоны, деловые мероприятия, фестивали, лекции и мастер-классы.

«Мы рады вновь открыть двери бывшего терминала Пулково-2, с которым у петербуржцев связано немало воспоминаний, для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Именно на территории Пулково-2 находился первый гражданский аэропорт Санкт-Петербурга, предназначенный для обслуживания регулярных пассажирских перевозок, — Шоссейная. Теперь в этих стенах будет представлена богатейшая история гражданской авиации России. Жители и гости Северной столицы смогут познакомиться с важнейшими вехами развития отечественной гражданской авиации, элементами ее инфраструктуры и выдающимися личностями, сыгравшими значительную роль в становлении и развитии гражданской авиации России. Уверен, что гости выставки почувствуют гордость за нашу страну», — подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев.

Выставка призвана рассказать об истории авиации России и об огромном вкладе нашей страны в развитие мировой авиации. Еще одна важная цель — почтить память, выразить дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь гражданской авиации, отразить ценность исторического авиационного наследия и рассказать гостям выставки о роли гражданской авиации в жизни страны и общества. Четыре блока выставки — исторический, технический, биографический и идеологический — охватят все этапы развития российской авиации, продемонстрируют ее важнейшие исторические вехи и планы на будущее, от создателей первых отечественных самолетов до новейших возможностей в отечественной авиации. Отдельное внимание будет уделено текущему положению дел в авиационной отрасли и перспективам ее развития, а также ее роли в реализации национальных проектов.

«Ключевая задача выставки — напомнить о великом историческом и научно-техническом наследии нашей страны, а также отдать дань уважения всем тем, кто на протяжении 100 лет героически добивался всё больших и больших высот, покоряя небо. В выставочном пространстве, которое откроет свои двери в феврале будущего года, при помощи исторических экспонатов и мультимедийных инсталляций будет представлена богатая история гражданской авиации России. Пространство бывшего аэропорта, в котором пройдет выставка, позволит гостям на время окунуться в атмосферу различных исторических эпох в контексте гражданской авиации, познакомиться с великими людьми и их достижениями», — отметил руководитель графического и мультимедийного направления компании «Комбинат музейно-выставочного искусства» (KMVI) Иван Никитин.

Общая задействованная площадь проекта составит более 2 тыс. кв. м. Первый этаж бывшего терминала Пулково-2 займет выставочная экспозиция. Экспонатами выставки станут настоящие детали самолетов, костюмы пилотов, технические модели, мультимедийные биографии героев авиации. Для посетителей откроется уникальная возможность оказаться в здании бывшего аэропорта, погрузиться в его особую атмосферу и попробовать себя в различных тематических интерактивах. Особое внимание авторов экспозиции уделяется ее научной и исторической насыщенности. Ретроспектива гражданской авиации охватывает ее ключевые события, лица и идеи, которые находят точнейшие отражение в огромном количестве контента выставки.

В общей сложности на территории бывшего терминала Пулково-2 будет выставлено более 180 экспонатов. Выставка к 100-летию гражданской авиации России станет первым подобным авиационным проектом в стране, действующим на территории закрытого аэропорта. Она будет открыта для посетителей на протяжении 12 месяцев, до февраля 2024 года.

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