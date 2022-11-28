Reuters рассказало об экономии владельцев горнолыжных курортов в Альпах

Владельцы горнолыжных курортов во французских Альпах стараются снизить расходы на электроэнергию в рамках общенациональной программы по сокращению ее потребления, пишет 25 ноября Reuters.

«Около половины курортов готовятся к увеличению счетов за электроэнергию в три-шесть раз в сравнении с предыдущими годами», — отмечает издание.

Сообщается, что скорость работы подъемников будет снижена на 10%, однако в случае необходимости ее сократят на треть.

Кроме того, как рассказали официальные представители таких горнолыжных курортов, как Шамони и Валь-Торанс, производство искусственного снега и отопление в домах также будет ограничено в угоду экономии.

«Эти меры будут незаметны и безболезненны для наших клиентов. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что наши клиенты не почувствуют последствий отключения электроэнергии», — приводит агентство слова директора Les 3 Vallees, в которую входит Валь-Торанс, Бенджамин Блан.

14 ноября портал Financial Post сообщил, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Так, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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