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Друг назвал вероятную причину гибели подростка в Электрогорске

Подросток назвал отравление веозможной причиной гибели своего друга в Электрогорске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Друзья подростка, скончавшегося в Электрогорске после курения вейпа, пытались спасти его. Один из них вызвал скорую помощь. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники, хорошо знакомые ситуацией.

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Когда школьнику стало плохо, приятель, находившийся рядом с ним, позвонил еще одному другу. Тот сразу вызвал скорую помощь, а затем прибежал к ним и попытался спасти подростка, который уже лежал без сознания.

По мнению пришедшего на помощь друга, причиной гибели подростка стало газовое отправление.

Накануне подросток скончался в подмосковном Электрогорске, как сообщалось, после курения электронной сигареты. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть юноши, пишет «Москва 24». Причину смерти определят судмедэксперты.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью восьмиклассника.

В июне электронная сигарета взорвалась во рту у подростка в Московской области. Он получил множественные ранения: осколки электронной сигареты порвали мальчику губу, повредили нос.

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