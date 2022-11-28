Друг назвал вероятную причину гибели подростка в Электрогорске

Друзья подростка, скончавшегося в Электрогорске после курения вейпа, пытались спасти его. Один из них вызвал скорую помощь. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники, хорошо знакомые ситуацией.

Когда школьнику стало плохо, приятель, находившийся рядом с ним, позвонил еще одному другу. Тот сразу вызвал скорую помощь, а затем прибежал к ним и попытался спасти подростка, который уже лежал без сознания.

По мнению пришедшего на помощь друга, причиной гибели подростка стало газовое отправление.

Накануне подросток скончался в подмосковном Электрогорске, как сообщалось, после курения электронной сигареты. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть юноши, пишет «Москва 24». Причину смерти определят судмедэксперты.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью восьмиклассника.

В июне электронная сигарета взорвалась во рту у подростка в Московской области. Он получил множественные ранения: осколки электронной сигареты порвали мальчику губу, повредили нос.