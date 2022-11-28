Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание комиссии РФ и США по ДСНВ перенесено
Армия
Пушилин заявил скором окружении Артемовска войсками РФ
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Британские экоактивисты начали протест против добычи нефти и газа
Армия
Росгвардейцы сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Мир
Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Происшествия
Автобус с пассажирами застрял на острове Русском во Владивостоке из-за непогоды
Мир
В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
Мир
Более 50% абонентов Киева находятся в режиме аварийных отключений

Минтранс рассмотрит проект ускоренного ж/д сообщения между Москвой и Адлером

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта РФ рассматривало возможность создания ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером. Об этом 28 ноября сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов.

Дороге — знак: РЖД получит из ФНБ 363 млрд рублей на три стройки
Какие приоритетные проекты выбрало правительство

«Планы развития высокоскоростных железнодорожных магистралей есть. Мы смотрим Москва – Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва – Владимир – Казань. Дальше у нас есть проекты по ускорению и созданию ускоренного движения в направлении Москва – Краснодар – Адлер», — рассказал он журналистам.

10 марта стало известно, что правительство РФ обсуждает возможность направить средства Фонда национального благосостояния на проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Собеседник «Известий» уточнил, что речь идет о 468 млрд рублей. Но их выделение запланировано только в 2023 году, хотя начало строительных работ по этому проекту ожидалось уже в 2022 году.

Ранее, 7 февраля, ОАО «РЖД» перенесло место предполагаемого строительства вокзала для высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге, запланировав демонтаж здания бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон». На месте корпусов предприятия также планируют разместить и въезд на территорию нового вокзала для общественного транспорта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022