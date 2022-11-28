Минтранс рассмотрит проект ускоренного ж/д сообщения между Москвой и Адлером

Министерство транспорта РФ рассматривало возможность создания ускоренного железнодорожного сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером. Об этом 28 ноября сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов.

«Планы развития высокоскоростных железнодорожных магистралей есть. Мы смотрим Москва – Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва – Владимир – Казань. Дальше у нас есть проекты по ускорению и созданию ускоренного движения в направлении Москва – Краснодар – Адлер», — рассказал он журналистам.

10 марта стало известно, что правительство РФ обсуждает возможность направить средства Фонда национального благосостояния на проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Собеседник «Известий» уточнил, что речь идет о 468 млрд рублей. Но их выделение запланировано только в 2023 году, хотя начало строительных работ по этому проекту ожидалось уже в 2022 году.

Ранее, 7 февраля, ОАО «РЖД» перенесло место предполагаемого строительства вокзала для высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге, запланировав демонтаж здания бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон». На месте корпусов предприятия также планируют разместить и въезд на территорию нового вокзала для общественного транспорта.