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Новые Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro - дата выхода, характеристики

Компания Xiaomi 1 декабря представит новую MIUI 14 и флагманские смартфоны Xiaomi 13
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Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Китайская компания Xiaomi 1 декабря проведет презентацию новой линейки смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Кроме того, производитель расскажет о 14-й версии фирменной операционной системы MIUI. «Известия» рассказывают о характеристиках новинок и их отличиях от предыдущих моделей.

Новый Xiaomi 13 — дата выхода, характеристики

Главным новшеством станет оснащение модели процессором Snapdragon 8 Gen 2 с более мощной производительностью/

Внешне по первым появившимся в Сети рендерам можно предположить, что существенные различия появятся и во внешнем виде гаджетов. Они выглядят куда более тонкими, напоминающими iPhone. У Xiaomi 13 плоский экран с почти равными узкими сторонами.

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В остальном смартфон будет мало чем отличаться от предшественника. Экран диагональю 6,7 дюйма будет поддерживать обновление на 120 ГЦ, также в гаджеты будет встроен аккумулятор на 4,8 тыс. мАч. Объем памяти представлен в четырех вариациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/128 ГБ или 12/256 ГБ. Фанаты марки предполагают, что Xiaomi может сделать новые модели водонепроницаемыми, чего ждут уже давно.

По данным инсайдера Android Authority, смартфоны оборудуют новыми камерами. Наиболее значительное улучшение получит версия Pro, а стандартная модель новые сенсоры большего размера и лазерный автофокус.

Новый Xiaomi 13 Pro — дата выхода, характеристики

Более дорогая модель будет иметь сразу несколько исключительных черт. Предполагается, что у Xiaomi будет «бесконечный» экран, изогнутый по всем четырем направлениям.

Кроме того, по сведениям инсайдеров, смартфоны получат фирменную камеру Leica из трех модулей на 50 Мп и датчика из Xiaomi 12S Ultra. Улучшит качество съемки телеобъектив и широкогоульная камера на 50 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение в 32 Мп, ее расположение останется прежним — вырез в форме буквы О в центре верхней части панели.

Объем памяти составит 256/512 ГБ памяти в дополнение к оперативной. Обеспечивать работу устройства будет новое ПО MIUI 14.

Предполагается, что оболочка сможет распознавать текст с изображений и фотографий, в галерее появится функция просмотра снимков, сделанных год назад, будет обновлен дизайн часов и помощника, а также усилена защита от мошенников и вирусов.

В конце июня сообщалось, что в натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке выросла по сравнению с январем–мартом на 4,8 п.п., до 30,6%. В целом доля китайских брендов на российском рынке во II квартале 2022 года составила 65%, при этом в июне она достигла 70%.

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