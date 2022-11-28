Обозреватель Fox News рассказал о финансовых махинациях команды Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупных финансовых махинациях, присваивая себе выделяемые другими странами в качестве помощи средства. Такое мнение высказал обозреватель Fox News Тодд Вуд в эфире телеканала.

«На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели», — сообщил он.

Журналист также отметил, что, по информации его источников, большая часть этих средств утекает за границу, где украинские чиновники, по его словам, приобретают на них недвижимость.

«Значительная часть денег утекает за границу, мы говорим о приобретении недвижимости чиновниками с Украины», — сказал Вуд.

В тот же день ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал президента Украины за «постоянное выпрашивание» материальной поддержки от США. Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, уже превысил $90 млрд.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

16 ноября администрация Белого дома запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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