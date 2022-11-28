Аномальные холода продлятся в Челябинской области до начала зимы
Аномальные заморозки сохранятся в Челябинской области до 1 декабря. Местами температура будет составлять до –31 градуса.
По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 29 ноября температура составит –26 градусов, в низинах воздух охладится до –31 градуса. В ночь на 30 ноября температура опустится до –28 градусов, сообщает ИА «Ура.ру». В дневные часы столбики термометров поднимутся до –11 градусов.
Днем 30 ноября начнется снегопад, который продлится по меньшей мере до 1 декабря. В первый день зимы температура воздуха ночью составит –18…–23 градуса, днем ожидается около –15 градусов.
Значительные заморозки начались в Челябинской области 25 ноября. Перед похолоданием в регионе выпало большое количество снега, что осложнило ситуацию на дорогах.
Ранее сообщалось, что до конца ноября в соседнем Башкортостане ожидается до –25 градусов. В республике будет сохраняться гололед.