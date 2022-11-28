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Графики аварийных отключений света ввели во Львовской области

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий 28 ноября заявил, что регионе введены аварийные графики отключения света.

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«Под отключение попадают большинство потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры», — написал Козицкий в Telegram-канале.

Из объектов критической инфраструктуры изъяли некоторые объекты: поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительных органов.

В «Львовоблэнерго» пояснили, что электроэнергию будут отключать ориентировочно на восемь часов, затем на четыре часа вернут, а после опять отключат на восемь часов.

Ранее в этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович сообщил «Известиям», что регулярные удары по критической инфраструктуре Украины способны привести к распаду энергетической системы страны.

Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. После началось постепенное восстановление инфраструктуры.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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