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МИД заявил послу Норвегии в Москве о недопустимости преследования россиян

МИД заявил послу Норвегии в Москве Квиле о недопустимости преследования россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство иностранных дел России призвало Норвегию отказаться от русофобских акций и преследования граждан РФ по признаку национальной принадлежности. Об этом сообщило дипведомство в своем Telegram-канале в понедельник, 28 ноября.

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Там также отметили, что в связи с недавними задержаниями и судебными процессами в отношении граждан РФ по обвинению «в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов» в МИД России был вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики.

В министерстве добавили, что приговоры в отношении россиян «являются политически мотивированными и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия».

Ранее, 23 ноября, окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил российского гражданина к 90 дням тюремного заключения за незаконную съемку с использованием дрона. Власти Норвегии запретили российским гражданам пользоваться дронами для фотосъемки. Суд признал 34-летнего мужчину виновным в нарушении запрета. Из назначенного тюремного срока будут вычтены 29 дней, которые он уже провел под стражей.

9 ноября обвинение в связи с управлением дроном было предъявлено 30-летнему россиянину. В обвинительном заключении упоминались семь мест, в которых мужчина управлял дроном. Он настаивал на освобождении и был намерен обжаловать дело в вышестоящих инстанциях.

27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Норвегии объявили охоту на граждан РФ. Она подчеркнула, что задержания являются безосновательными и проходят на фоне целенаправленного раскручивания норвежскими властями темы российской разведугрозы.

Днем ранее посольство РФ в Норвегии назвало политическим заказом волну задержаний в королевстве подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В дипмиссии считают, что в последнее время в Норвегии активно раскручивается шпиономания в отношении РФ. Отмечалось, что в этом контексте фигурируют российские рыболовные и научно-исследовательские суда, а также запуски дронов и фотографирование.

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