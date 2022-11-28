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Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев
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Папа римский заявил о намерении посетить Москву и Киев

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Фото: Global Look Press/Grzegorz Galazka
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Папа римский Франциск заявил о желании совершить визит в Москву и Киев. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает издание America.

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«Я думал о поездке [в Киев]. Но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города. Не только в один из двух», — отметил папа римский в интервью изданию.

Понтифик также напомнил, что работает над списками заключенных, как гражданских, так и военнопленных.

«И я отправлял их российскому правительству, и ответ всегда был очень положительным», — отметил папа римский.

Папа римский подчеркнул, что позиция Ватикана состоит в том, чтобы искать мира и взаимопонимания. По его словам, дипломатия Ватикана движется в данном направлении и всегда готова выступить посредником.

Ранее в этот день глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

8 ноября посол РФ в Ватикане Александр Авдеев рассказал, что понтифик принимает участие в составлении списков для обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, понтифик выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям.

31 октября директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» назвал условие для проведения переговоров России и Запада по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что слово понтифика достаточно весомо, особенно в католическом мире. Главный вопрос, по его словам, заключается в том, готов ли к переговорам Вашингтон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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