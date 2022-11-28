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Британцев предупредили о возможной необходимости снизить электропотребление

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying
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Оператор единой британской энергосистемы National Grid выпустил заявление о возможной необходимости снизить потребление электроэнергии. Об этом 28 ноября сообщила газета Financial Times.

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«National Grid предупредил, что может попросить домохозяйства и бизнесы снизить потребление электроэнергии во вторник, чтобы восполнить потенциальный пробел в поставках», — говорится в сообщении издания.

Предупреждение обращено к британским энергетическим компаниям, чьи потребители присоединились к программе по сокращению электропотребления по требованию. Такая схема может быть использована впервые.

Программа призвана снизить риск внезапного отключения электроэнергии зимой. Ее участники получат выплаты за экономию электричества.

Ранее, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на аналитиков написала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций. Она отметила, что скоро ЕС одобрит потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление, предложив топить печки пакетами санкций против России.

Накануне, 23 ноября, СМИ сообщили, что жителям Соединенного Королевства придется снизить потребление электроэнергии на 15%, чтобы страна преодолела энергетический кризис. Глава минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что эти меры позволят среднестатистической семье сэкономить порядка £500 ($604).

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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