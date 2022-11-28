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В Польше выступили за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе

Министр климата Польши Москва выступила за плавающий потолок цен на газ в Евросоюзе
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Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/JP Black
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Потолок цен на природный газ в Евросоюзе должен быть плавающий, заявила 28 ноября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в беседе с журналистами.

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«Это не должна быть максимальная ставка, это может быть механизм определения максимальной ставки с учетом других рынков, откуда поставляется газ», — рассказала она.

Москва также считает, что для успешной работы механизма регуляции, потолок цен не должен быть закрепленным. По ее словам, важно, чтобы это не было спекулятивной ценой.

Ранее, 26 ноября, глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела сообщил о том, что министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря.

До этого, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за МВт•ч в переводе на цену за тыс. куб. м газа равняются примерно $2900). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут, однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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