Дорожное движение ограничат в четырех районах Петербурга

В четырех районах Санкт-Петербурга с 29 ноября ограничат дорожное движение. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

В Выборгском районе в связи с ремонтом трамвайных путей ограничат движение по Финляндскому проспекту на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Сампсониевского моста. Возобновить проезд планируется 28 декабря.

В связи с аналогичными работами и до той же даты движение будет скорректировано на Заневском проспекте от моста Александра Невского до Новочеркасского проспекта в Красногвардейском районе, уточняет телеканал «78».

На Васильевском острове до 15 августа ограничат движение по Масляному каналу. Корректировки коснутся участка от Кожевенной линии до 22–23 линии В.О.

В Колпинском районе из-за дорожного ремонта закроют отрезок Загородной улицы в направлении от Межевой в сторону Механической. Ожидается, что участок откроют 11 июля 2023 года.