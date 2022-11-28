Коммунальщикам в Брянске вынесли предостережения из-за плохой уборки снега

Управляющим компаниям в Брянске вынесли предостережения в связи с недобросовестной уборкой снега и наледи. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Выездные обследования территорий провели сотрудники управления муниципального контроля. Они осмотрели дворы многоквартирных домов и внутридворовые проезды. Установлено, что большинство управляющих компаний оперативно приступили к уборке снега. Тем коммунальщикам, которые недобросовестно отнеслись к обязанностям, объявили 40 предостережений.

Проверки уборки снега будут осуществляться в течение всей зимы.

На прошлой неделе дорожные службы Брянска работали в усиленном режиме. Службы израсходовали 500 кубометров песко-соляной смеси за сутки 24 ноября.