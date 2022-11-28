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Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в плохом состоянии, заявила его мать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в плохом состоянии, но, несмотря на это, собирался посетить слушание, которое опять было перенесено. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказала «Известиям» его мать Гиули Аласания возле здания суда в Тбилиси.

«Вы сами видите, сколько людей пришло его поддержать, а судья объявил о перенесении процесса на неизвестные пока нам даты <…> Пока я не переговорю с сыном, не могу сказать о причинах, но всё будет выяснено!» — сказала она.

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Аласания поделилась, что очень переживает за сына. Она добавила, что будет добиваться встречи с Саакашвили в клинике.

Ранее в этот день адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что медицинское обследование Саакашвили выявило содержание мышьяка в его организме.

25 ноября врач и глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказал, что в организме политика найдены три тяжелых металла, а именно ртуть, висмут и барий. Таким образом, отметила она, с большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации.

До этого, 19 ноября, мать Саакашвили также рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

В мае 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

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