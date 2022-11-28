Сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью на ЧМ-22 по футболу
Сборные Сербии и Камеруна 28 ноября сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счетом 3:3.
Первый гол в ворота противника на 29-й минуте матча забил камерунский защитник Жан Кастеллетто после подачи с углового. Затем на 45-й минуте сербский защитник Страхиня Павлович сравнял счет, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперед ударом из-за пределов штрафной.
После этого на 53-й минуте нападающий Сербии Александр Митрович забил еще один гол, и счет стал 3:1. Однако на 64-й минуте нападающий камерунской сборной Венсан Абубакар сумел отыграть один мяч, выйдя один на один с сербским вратарем. А еще через несколько минут гол в ворота сербской команды оформил камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг.
Таким образом, матч закончился вничью со счетом 3:3.
Накануне, 27 ноября, вничью сыграли сборные Испании и Германии. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 1:1.
В этот же день сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:0. Таким образом, сборная Марокко одержала первую победу на чемпионатах мира с 1998 года.
Также сборная Коста-Рики обыграла Японию со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2022. Гол на 81-й минуте забил защитник костариканцев Кейсер Фульер.
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.