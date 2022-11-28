Медведев указал на неравенство в отношениях США и Европы

Из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы закончиться скандалом с «разделом имущества», однако Европе вряд ли хватит на это решительности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — написал он 28 ноября в своем Telegram-канале.

Причиной этого, по мнению Медведева, является демонстративный отказ Вашингтона от своих обязательств.

«Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний», — отметил замглавы Совбеза, добавив, что мнение партнеров США при этом не интересует.

По его словам, Европа могла бы «решительно порвать» с нечистыми на руку партнерами и начать новую, свободную жизнь, строить ее самостоятельно и независимо.

«Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности», — подчеркнул Медведев.

Ранее, 26 ноября, журнал Focus заявил о немецкой экономике, «попавшей в клещи США», суть которых заключается в двух аспектах. Первый касается американского закона о сокращении инфляции, предусматривающий субсидии для американского высокотехнологичного сектора, что, в свою очередь, оказывает давление на немецкие компании. Второй аспект заключается в санкциях против китайских полупроводников, что вынуждает немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР.

До этого, 24 сентября, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что энергетический и экономический кризисы в Европе оказались на руку одной стране — США. По его словам, Вашингтон сознательно ослабляет Европу, всё глубже загоняя ее в положение американского вассала.

22 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне энергетического кризиса в Европе производители из ЕС переносят производства в США. Тем самым заокеанский союзник Европы становится главным выгодополучателем от еврокризисов — и энергетического, и экономического.